В России священник РПЦ из-за ревности расчленил жену, а голову положил в холодильник
В Республике Татарстан в России православный священник Михаил Зубарев жестоко убил собственную жену. Иерей расчленил женщину и спрятал в холодильнике голову, где ее нашли общие дети супругов.
Об этом сообщило в Telegram одно из российских изданий. По информации журналистов, мотивом убийства Виктории якобы была ревность со стороны мужа.
Голову в холодильнике нашла их общая дочь. Девочке всего восемь лет. После пережитого ужаса ей понадобилась помощь психологов.
По информации СМИ, убийство произошло в городе Нижнекамск. Там семья жила после переезда из Мурманской области.
По данным российских изданий, с 2019 года Зубарев руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии. За три недели до убийства епархия запретила ему священническое служение.
В Татарстанской митрополии поделились, что давно заметили в поведении священнослужителя странные вещи. Они подумали, что тот имеет психическое расстройство. Три недели он находился на больничном.
После обнародования информации о жестоком убийстве, которое совершил Михаил Зубарев, с официального сайта Чистопольской епархии убрали все публикации, связанные с ним. Сейчас Зубарев находится под стражей, продолжается расследование.
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