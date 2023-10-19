На Харьковщине мужчина убил сожительницу и спрятал тело в выгребной яме

На Харьковщине мужчина убил свою сожительницу, а затем сбросил труп в выгребную яму.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Инцидент произошел 7 апреля 2022 года в одном из домовладений в городе Лозовая.

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Указано, что во время ссоры 55-летний мужчина толкнул потерпевшую в грудь, от чего она упала на тротуарную плитку. Впоследствии мужчина стал бить женщину ногами по туловищу и голове. Избиение без сознания продолжалось около 10 минут. Оставив ее на том же месте, злоумышленник вернулся в дом.

На следующее утро, выйдя во двор и увидев тело сожительницы, мужчина осознал, что она мертва. Чтобы скрыть преступление, он сбросил труп в выгребную яму на территории домовладения, а затем засыпал его известью.

Во время суда мужчина признал вину лишь частично. Он пояснил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и первая ударила его по голове. По словам мужчины, он не смог сдержать гнев и в шоковом состоянии убил сожительницу.

Суд признал виновным 55-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Источник, фото: Харьковская областная прокуратура

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