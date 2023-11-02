У Росії священник РПЦ через ревнощі розчленував дружину, а голову поклав у холодильник

У Республіці Татарстан в Росії православний священник Михайло Зубарєв жорстоко вбив власну дружину. Ієрей розчленував жінку та сховав у холодильнику голову, де її знайшли спільні діти подружжя.

Про це повідомило в Telegram одне з російських видань. За інформацією журналістів, мотивом вбивства Вікторії нібито були ревнощі з боку чоловіка.

Голову в холодильнику знайшла їхня спільна донька. Дівчинці всього вісім років. Після пережитого жаху їй знадобилася допомога психологів.

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За інформацією ЗМІ, вбивство сталося у місті Нижньокамськ. Там родина жила після переїзду з Мурманської області.

За даними російських видань, з 2019 року Зубарєв керував відділом з тюремного служіння Чистопільської єпархії. За три тижні до вбивства єпархія заборонила йому священицьке служіння.

У Татарстанській митрополії поділилися, що давно помітили в поведінці священнослужителя дивні речі. Вони подумали, що той має психічний розлад. Три тижні він перебував на лікарняному.

Після оприлюднення інформації про жорстоке вбивство, яке скоїв Михайло Зубарєв, з офіційного сайту Чистопільської єпархії прибрали всі публікації, пов’язані з ним. Наразі Зубарєв перебуває під вартою, триває розслідування.

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