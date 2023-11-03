Ночью по меньшей мере 10 дронов атаковали Харьков: есть разрушения, произошли массивные пожары

Ночью по меньшей мере 10 российских беспилотников-камикадзе атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

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В результате попадания дронов загорелись гаражи и частные автомобили. Повреждены хозяйственные постройки. Есть попадание в учебное заведение. Разрушены второй и третий этажи, крыша здания, там также произошел пожар.

Также в результате обстрела загорелся и жилой дом, СТО, административное здание. Все пожары локализованы.

Сейчас на местах продолжают работать все экстренные службы, а правоохранители документируют очередное военное преступление России.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: Полиция Харьковской області

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