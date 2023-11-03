Ночью по меньшей мере 10 дронов атаковали Харьков: есть разрушения, произошли массивные пожары
Ночью по меньшей мере 10 российских беспилотников-камикадзе атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.
В результате попадания дронов загорелись гаражи и частные автомобили. Повреждены хозяйственные постройки. Есть попадание в учебное заведение. Разрушены второй и третий этажи, крыша здания, там также произошел пожар.
Также в результате обстрела загорелся и жилой дом, СТО, административное здание. Все пожары локализованы.
Сейчас на местах продолжают работать все экстренные службы, а правоохранители документируют очередное военное преступление России.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Фото: Полиция Харьковской області
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