Вночі щонайменше 10 дронів атакували Харків: є руйнування, сталися масивні пожежі
Вночі щонайменше 10 російських безпілотників-камікадзе атакували цивільну інфраструктуру Харкова. За попередніми даними, постраждалих немає.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
У трьох місцевих жителів лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.
Внаслідок влучання дронів загорілися гаражі та приватні автівки. Пошкоджені господарчі споруди. Є влучання в навчальний заклад. Зруйновано другий та третій поверхи, дах будівлі, там також сталася пожежа.
Також внаслідок обстрілу загорівся і житловий будинок, СТО, адміністративна будівля. Всі пожежі локалізовані.
Зараз на місцях продовжують працювати усі екстрені служби, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.
Дізнатися, де зараз в Україні оголошено тривогу, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Фото: Поліція Харківської області
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