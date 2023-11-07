Оккупанты обстреляли Херсон: есть поврежденные дома, взрывы продолжаются
Российские военные ночью и утром с временно оккупированного левого берега несколько раз обстреляли Херсон. Под прицелом — жилой сектор.
Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, есть поврежденные дома, информация о раненых пока не поступала.
Сейчас в Херсоне снова слышны взрывы. Глава ГВА призывает жителей не выходить из укрытий.
По данным областной администрации, Херсонскую городскую территориальную общину за минувшие сутки враг обстрелял 17 раз и использовал для этого 62 снаряда. Попадания зафиксированы в Херсоне, Садовом, Зеленовке, Антоновке и Благовещенском.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Херсонская областная прокуратура
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