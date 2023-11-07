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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Херсон: есть поврежденные дома, взрывы продолжаются

Оккупанты обстреляли Херсон: есть поврежденные дома, взрывы продолжаются

Российские военные ночью и утром с временно оккупированного левого берега несколько раз обстреляли Херсон. Под прицелом — жилой сектор.

Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, есть поврежденные дома, информация о раненых пока не поступала.

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Сейчас в Херсоне снова слышны взрывы. Глава ГВА призывает жителей не выходить из укрытий.

По данным областной администрации, Херсонскую городскую территориальную общину за минувшие сутки враг обстрелял 17 раз и использовал для этого 62 снаряда. Попадания зафиксированы в Херсоне, Садовом, Зеленовке, Антоновке и Благовещенском.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 622-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Херсонская областная прокуратура

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Война в Украине, Взрыв, Херсон
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