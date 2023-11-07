Окупанти обстріляли Херсон: є пошкоджені будинки, вибухи продовжуються
Російські військові вночі та зранку з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон. Під прицілом — житловий сектор.
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, є пошкоджені будинки, інформація про поранених поки не надходила.
Зараз у Херсоні знову чути вибухи. Голова МВА закликає жителів не виходити з укриттів.
За даними обласної адміністрації, Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу ворог обстріляв 17 разів і використав для цього 62 снаряди. Влучання зафіксовані у Херсоні, Садовому, Зеленівці, Антонівці та Благовіщенському.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
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