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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти обстріляли Херсон: є пошкоджені будинки, вибухи продовжуються

Окупанти обстріляли Херсон: є пошкоджені будинки, вибухи продовжуються

Російські військові вночі та зранку з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон. Під прицілом — житловий сектор.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, є пошкоджені будинки, інформація про поранених поки не надходила.

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Зараз у Херсоні знову чути вибухи. Голова МВА закликає жителів не виходити з укриттів.

За даними обласної адміністрації, Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу ворог обстріляв 17 разів і використав для цього 62 снаряди. Влучання зафіксовані у Херсоні, Садовому, Зеленівці, Антонівці та Благовіщенському.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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Війна в Україні, Вибух, Херсон
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