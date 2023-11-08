Взрывы прогремели в Миргороде во время ракетной опасности

В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы во время тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и сообщества, которые мониторят активность вражеской авиации.

Впоследствии взрывы в городе подтвердили местные жители вещателю Суспільне.

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Перед этим о ракетной опасности в Полтавской области сообщали Воздушные силы ВСУ.

Представители власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах в Миргороде.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 623-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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