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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы прогремели в Миргороде во время ракетной опасности

Взрывы прогремели в Миргороде во время ракетной опасности
Фото: Getty Images

В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы во время тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и сообщества, которые мониторят активность вражеской авиации.

Впоследствии взрывы в городе подтвердили местные жители вещателю Суспільне.

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Перед этим о ракетной опасности в Полтавской области сообщали Воздушные силы ВСУ.

Представители власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах в Миргороде.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 623-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Миргород, Полтавская область
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