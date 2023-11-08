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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи пролунали у Миргороді під час ракетної небезпеки

Вибухи пролунали у Миргороді під час ракетної небезпеки
Фото: Getty Images

У Миргороді Полтавської області пролунали вибухи під час тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та спільноти, що моніторять активність ворожої авіації.

Згодом вибухи у місті підтвердили місцеві жителі мовнику Суспільне.

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Перед цим про ракетну небезпеку у Полтавській області повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Представники влади чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи у Миргороді.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 623-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Миргород, Полтавська область
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