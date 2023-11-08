Вибухи пролунали у Миргороді під час ракетної небезпеки
У Миргороді Полтавської області пролунали вибухи під час тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та спільноти, що моніторять активність ворожої авіації.
Згодом вибухи у місті підтвердили місцеві жителі мовнику Суспільне.
Перед цим про ракетну небезпеку у Полтавській області повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
Представники влади чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи у Миргороді.
Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 623-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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