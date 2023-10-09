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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Похищал украинцев и держал в застенках: СБУ сообщила о подозрении руководителю “МВД РФ” на Херсонщине

Похищал украинцев и держал в застенках: СБУ сообщила о подозрении руководителю “МВД РФ” на Херсонщине
Фото: СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного коллаборанта из оккупационного “управления МВД РФ в Херсонской области”, которое действует на временно захваченной части региона.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Как рассказали следователи, предатель причастен к массовым похищениям и пыткам местных жителей. Сейчас он скрывается от правосудия на левобережье области, но сотрудники СБУ установили его личность и задокументировали преступления.

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– Фигурантом является бывший житель Донецкой области Сергей Березин, который в 2014 году вступил в ряды террористической организации “ДНР”. Тогда главари боевиков назначили его в ряды так называемого “Ясиноватского горотдела МВД” в оккупированном городе, – говорится в сообщении.

После начала полномасштабной войны и захвата Херсонщины фигурант получил повышение и возглавил созданное агрессором “Чаплинское районное отделение Каховского райотдела полиции РФ”.

На этой должности он выполняет указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространения кремлевского режима в регионе.

Для этого он лично отдает приказы на похищение местных жителей для их дальнейшего заключения в российских застенках.

В застенках людей подвергают жестоким пыткам и таким образом пытаются сломать в них сопротивление и склонить к сотрудничеству с российскими захватчиками.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Поскольку он находится на временно оккупированной части на юге Украины продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Херсонская область
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