У Токмаку окупанти затримали підлітка: що відомо

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські загарбники затримали підлітка, в будинку якого знайшли боєприпаси.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Що є цікавим, що ці боєприпаси залишили самі російські військові, які в цьому будинку проживали декілька тижнів, – розповів мер Мелітополя.

За його інформацією, російські окупанти аргументували арешт підлітка тим, що він нібито готував теракт. Проте Федоров ставить під сильний сумнів звинувачення російської сторони.

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