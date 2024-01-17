РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание

Российские войска обстреляли Харьков двумя ракетами С-300. Есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Харьков 16 января 2024

Харьков оказался под ракетным ударом российских войск, предупредили в ОВА. В городе во время воздушной тревоги в ночь с 16 на 17 января прогремели мощные взрывы.

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Что известно о пострадавших и повреждениях

Позже в ОВА сообщили, что оккупанты нанесли удары по Харькову двумя ракетами. Предварительно, речь идет об атаке С-300.

Известно по меньшей мере о 17 пострадавших, среди которых один — в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут находиться люди. ГСЧС удалось спасти одну женщину и эвакуировать 30 человек.

Какие повреждения в Харькове

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что было попадание в гражданское трехэтажное здание, рядом расположенную больницу задело взрывной волной.

Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры, пострадали по меньшей мере 10 жилых домов, по предварительной информации от ОВА.

По данным ГСЧС, на момент прибытия спасателей было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 кв. м. Зафиксированы разрушения, повреждения жилых и других зданий.

— Удары по центру города. Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, жилая застройка. ГСЧС уже работает на местах прилетов. Есть информация о раненых, — сообщил мэр Терехов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 692-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото : Нацполиция, ГСЧС

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