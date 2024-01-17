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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание

РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание

Российские войска обстреляли Харьков двумя ракетами С-300. Есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Харьков 16 января 2024

Харьков оказался под ракетным ударом российских войск, предупредили в ОВА. В городе во время воздушной тревоги в ночь с 16 на 17 января прогремели мощные взрывы.

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Воздушные силы ВСУ предупредили, что воздушная тревога в Харьковской области была связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы Украины.

Что известно о пострадавших и повреждениях

Позже в ОВА сообщили, что оккупанты нанесли удары по Харькову двумя ракетами. Предварительно, речь идет об атаке С-300.

Известно по меньшей мере о 17 пострадавших, среди которых один — в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут находиться люди. ГСЧС удалось спасти одну женщину и эвакуировать 30 человек.

Какие повреждения в Харькове

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что было попадание в гражданское трехэтажное здание, рядом расположенную больницу задело взрывной волной.

Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры, пострадали по меньшей мере 10 жилых домов, по предварительной информации от ОВА.

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По данным ГСЧС, на момент прибытия спасателей было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара составила около 60 кв. м. Зафиксированы разрушения, повреждения жилых и других зданий.

— Удары по центру города. Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, жилая застройка. ГСЧС уже работает на местах прилетов. Есть информация о раненых, — сообщил мэр Терехов.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 692-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Нацполиция, ГСЧС
Война в Украине, Взрыв, Ракетные удары России, ракетний удар, Харьков, Харьковская область
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