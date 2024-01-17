Татьяна Забожко, редактор ленты
В Бердянске – снова взрывы в районе порта: что известно
Утром 17 января в пока оккупированном Бердянске Запорожской области гремят взрывы.
Об этом, ссылаясь на данные местных жителей, сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, больше всего слышны взрывы в районе порта и со стороны Азовского моря.
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Взрывы в порту Бердянска 13 января
Напомним, что громко в Бердянске было и 13 января.
Тогда, по предварительной информации, произошло поражение в порту, который оккупанты используют как военную базу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Иван Федоров
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