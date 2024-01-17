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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Бердянську – знову вибухи в районі порту: що відомо

вибух
Фото: Getty Images

Уранці 17 січня в поки що окупованому Бердянську Запорізької області гримлять вибухи.

Про це, посилаючись на дані від місцевих жителів, повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, найбільше чути вибухи в районі порту та з боку Азовського моря.

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Вибухи в порту Бердянська 13 січня

Нагадаємо, що гучно в Бердянську було й 13 січня.

Тоді, за попередньою інформацією, сталось ураження в порту, який окупанти використовують як військову базу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Іван Федоров

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Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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