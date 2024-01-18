Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
В украинских школах появятся офицеры образовательной безопасности
Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударила по дому в Купянске: погибла женщина, есть раненые

Удар по Куп'янську 18 січня 2024

Около 08:40 18 января российские военные нанесли удар по Купянску Харьковской области.

Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.

57-летняя женщина, оказавшись под завалами, погибла мгновенно.

Сейчас смотрят

Тело погибшей достали спасатели.

57-летний и 61-летний мужчины получили ранения.

Поврежденный при обстреле дом уже обследовали спасатели, отмечают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Олег Синегубов, ГУ ГСЧС в Харьковской области

Фото: Олег Синегубов

Война в Украине, Куп'янськ, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине было бы полезно разрешить мобилизацию осужденных — заместитель министра юстиции
військовий квиток, мобілізація
Уровень трудоустройства вырос втрое, гнев сменился на усталость: настроения украинцев
українці
Иначе придется задействовать войска США: почему Байден и Белый дом поддерживают предоставление помощи Украине
Джо Байден
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
РФ ударила по дому в Купянске: погибла женщина, есть раненые
Какие правила трудоустройства в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах в 2024 году
РФ ударила по дому в Купянске: погибла женщина, есть раненые

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь