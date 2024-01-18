РФ ударила по дому в Купянске: погибла женщина, есть раненые

Около 08:40 18 января российские военные нанесли удар по Купянску Харьковской области.

Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.

57-летняя женщина, оказавшись под завалами, погибла мгновенно.

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Тело погибшей достали спасатели.

57-летний и 61-летний мужчины получили ранения.

Поврежденный при обстреле дом уже обследовали спасатели, отмечают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов, ГУ ГСЧС в Харьковской области

Фото: Олег Синегубов

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