Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ ударила по дому в Купянске: погибла женщина, есть раненые
Около 08:40 18 января российские военные нанесли удар по Купянску Харьковской области.
Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.
57-летняя женщина, оказавшись под завалами, погибла мгновенно.
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Тело погибшей достали спасатели.
57-летний и 61-летний мужчины получили ранения.
Поврежденный при обстреле дом уже обследовали спасатели, отмечают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Олег Синегубов, ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: Олег Синегубов
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