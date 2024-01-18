Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вгатила по будинку в Куп’янську: загинула жінка, є поранені
Близько 08:40 18 січня російські військові завдали удару по Куп’янську Харківської області.
Окупанти влучили в багатоквартирний житловий будинок.
57-річна жінка, опинившись під завалами, загинула миттєво.
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Тіло загиблої вилучили рятувальники.
57-річний та 61-річний чоловіки зазнали поранень.
Пошкоджений під час обстрілу будинок уже обстежили рятувальники, зазначають у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов, ГУ ДСНС у Харківській області
Фото: Олег Синєгубов
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