РФ вгатила по будинку в Куп’янську: загинула жінка, є поранені

Близько 08:40 18 січня російські військові завдали удару по Куп’янську Харківської області.

Окупанти влучили в багатоквартирний житловий будинок.

57-річна жінка, опинившись під завалами, загинула миттєво.

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Тіло загиблої вилучили рятувальники.

57-річний та 61-річний чоловіки зазнали поранень.

Пошкоджений під час обстрілу будинок уже обстежили рятувальники, зазначають у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов, ГУ ДСНС у Харківській області

Фото: Олег Синєгубов

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