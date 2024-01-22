В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика

На реке Ингулец в районе села Александровка Александрийского района Кировоградской области утонули двое детей.

Еще днем 20 января к спасателям обратилась обеспокоенная жительница этого населенного пункта.

Она сообщила, что видела на льду двух детей, которые через некоторое время исчезли.

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21 января на место происшествия прибыли водолазы отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

В этот же день в 09:29 они достали из реки тело мальчика 2015 года рождения, а поиски второго ребенка продолжаются.

Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства гибели детей.

Источник : ГСЧС

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