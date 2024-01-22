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Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика

У Кіровоградській області потонули двоє дітей
Фото: ДСНС

На річці Інгулець в районі села Олександрівка Олександрійського району Кіровоградської області потонули двоє дітей.

Ще вдень 20 січня до рятувальників звернулася стурбована жителька цього населеного пункту.

Вона повідомила, що бачила на кризі двох дітей, які через деякий час зникли.

Зараз дивляться

21 січня на місце події прибули водолази загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

Цього ж дня о 09:29 вони дістали з річки тіло хлопчика 2015 року народження, а пошуки другої дитини тривають.

Наразі фахівці встановлюють причину та обставини загибелі дітей.

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Джерело: ДСНС
Кіровоградська область, Річка, Смерть
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