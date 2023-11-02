Молния попала в байдарку: на Полтавщине во время тренировок утонул 16-летний подросток
На Полтавщине в реке утонул 16-летний подросток. Как сообщили в ГСЧС, происшествие произошло накануне, 1 ноября, на реке Днепр в городе Горишние Плавни.
Во время тренировки по гребле в байдарку попала молния. Лодка перевернулась, а парень исчез в воде.
— Во время поисковых работ спасатели обнаружили тело пропавшего и доставили к берегу. К сожалению, спасти ему жизнь не удалось, — говорится в сообщении.
Как рассказали в МВД, поиск пропавшего парня продолжался около 4 часов.
К поискам привлекались полицейские, спасатели, муниципальная стража и общественность.
Напомним, в августе на Киевщине в нелегальном детском лагере во время купания в озере утонул 10-летний мальчик Иван.
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