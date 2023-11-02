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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Молния попала в байдарку: на Полтавщине во время тренировок утонул 16-летний подросток

Річка Дніпро
Фото: УНИАН

На Полтавщине в реке утонул 16-летний подросток. Как сообщили в ГСЧС, происшествие произошло накануне, 1 ноября, на реке Днепр в городе Горишние Плавни.

Во время тренировки по гребле в байдарку попала молния. Лодка перевернулась, а парень исчез в воде.

— Во время поисковых работ спасатели обнаружили тело пропавшего и доставили к берегу. К сожалению, спасти ему жизнь не удалось, — говорится в сообщении.

Как рассказали в МВД, поиск пропавшего парня продолжался около 4 часов.

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Молния попала в байдарку: на Полтавщине во время тренировок утонул 16-летний подросток

Фото: МВД

К поискам привлекались полицейские, спасатели, муниципальная стража и общественность.

Напомним, в августе на Киевщине в нелегальном детском лагере во время купания в озере утонул 10-летний мальчик Иван.

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ДСНС, МВД, Полтавская область, Річка
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