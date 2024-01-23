Обстрел Харькова 23 января: количество жертв возросло до восьми
23 января Харьков попал под обстрелы российской армии. Количество погибших и раненых продолжает расти после двух утренних обстрелов областного центра.
По состоянию на 18:50 известно о восьми погибших в Харькове. Спасатели под завалами нашли тело девочки.
Ранее сообщалось о семи погибших. Спасатели достали из-под завалов тело еще одной погибшей женщины. Ранее они деблокировали тело 21-летней погибшей.
Число раненых в результате российской атаки увеличилось до 62. Поисковые работы продолжаются.
Чем россияне обстреляли Харьков 23 января
Известно, что в четыре и семь утра 23 января по жилым районам Харькова нанесли около 12 комбинированных ракетных ударов.
На областной центр летели ракеты С-300, Х-32 (по данным Воздушных сил – Х-22) и Искандер.
Обстрел Харькова 23 января в 4:00
В четыре утра россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.
Повреждены жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод.
Порезы от стекла получил 15-летний парень, от госпитализации отказался.
71-летнюю раненую доставили в больницу.
Обстрел Харькова 23 января в 7:00
В семь утра оккупанты атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова.
Погиб мужчина и четыре женщины. По меньшей мере 51 человек травмирован. Среди них – три несовершеннолетних девочки в возрасте 11, 14, 17 лет. Есть информация о ранении полицейского.
Данные уточняются, спасательная операция продолжается.
Существенные разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, торговый центр, гаражный кооператив, автомобили, пожарная часть и т.д.
Обстрел Харьковской области 23 января
Обстрел Вильчи 23 января
В 02:00 российские оккупанты нанесли удар по поселку Вильча Чугуевского района.
Там поврежден частный дом.
Обстрел Балаклеи 23 января
Около 03:40 враг обстрелял Балаклею.
В городе повреждено учебное заведение – двухэтажное здание частично разрушено.
Под удар также попало административное здание и два жилых дома.
Травмы получили 88-летний мужчина и 78-летняя женщина. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Полномасштабная война в Украине длится уже 699-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов, ГСЧС Украины, Харьковская областная прокуратура
Фото: Олег Синегубов