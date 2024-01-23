Обстрел Харькова 23 января: количество жертв возросло до восьми

23 января Харьков попал под обстрелы российской армии. Количество погибших и раненых продолжает расти после двух утренних обстрелов областного центра.

По состоянию на 18:50 известно о восьми погибших в Харькове. Спасатели под завалами нашли тело девочки.

Ранее сообщалось о семи погибших. Спасатели достали из-под завалов тело еще одной погибшей женщины. Ранее они деблокировали тело 21-летней погибшей.

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Число раненых в результате российской атаки увеличилось до 62. Поисковые работы продолжаются.

Чем россияне обстреляли Харьков 23 января

Известно, что в четыре и семь утра 23 января по жилым районам Харькова нанесли около 12 комбинированных ракетных ударов.

На областной центр летели ракеты С-300, Х-32 (по данным Воздушных сил – Х-22) и Искандер.

Обстрел Харькова 23 января в 4:00

В четыре утра россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

Повреждены жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод.

Порезы от стекла получил 15-летний парень, от госпитализации отказался.

71-летнюю раненую доставили в больницу.

Обстрел Харькова 23 января в 7:00

В семь утра оккупанты атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова.

Погиб мужчина и четыре женщины. По меньшей мере 51 человек травмирован. Среди них – три несовершеннолетних девочки в возрасте 11, 14, 17 лет. Есть информация о ранении полицейского.

Данные уточняются, спасательная операция продолжается.

Существенные разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, торговый центр, гаражный кооператив, автомобили, пожарная часть и т.д.

Обстрел Харьковской области 23 января

Обстрел Вильчи 23 января

В 02:00 российские оккупанты нанесли удар по поселку Вильча Чугуевского района.

Там поврежден частный дом.

Обстрел Балаклеи 23 января

Около 03:40 враг обстрелял Балаклею.

В городе повреждено учебное заведение – двухэтажное здание частично разрушено.

Под удар также попало административное здание и два жилых дома.

Травмы получили 88-летний мужчина и 78-летняя женщина. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 699-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов, ГСЧС Украины, Харьковская областная прокуратура

Фото: Олег Синегубов

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