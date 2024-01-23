Удари по Харкову: дві жінки загинули, дві – у важкому стані, під завалами шукають людей
23 січня російські окупанти двічі протягом ранку обстріляли Харків та область.
Спершу вибухи прогриміли о четвертій ранку, потім – о сьомій.
Оновлено. У Харкові під час другого обстрілу загинули дві жінки. Ще дві – у важкому стані.
Загалом у медичних закладах уже 11 постраждалих.
Харків
О четвертій ранку російські окупанти вгатили по цивільній інфраструктурі Харкова.
Є пошкодження приватного будинку.
О сьомій ранку окупанти поцілили по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі.
Під завалами повністю зруйнованого під’їзду рятувальники намагаються знайти людей.
Крім того, в одній із найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води.
Служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.
Харківська область
У передмісті Харкова – чотири влучання.
Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі.
За попередніми даними, осколкові поранення дістали діти, постраждала також одна жінка.
В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.
Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють усі служби.
Також ворог обстріляв оздоровчий табір у Балаклії. За попередньою інформацією, для удару росіяни використали дві ракети С-300.
Фото: Сергій Болвінов