Удари по Харкову: дві жінки загинули, дві – у важкому стані, під завалами шукають людей

23 січня російські окупанти двічі протягом ранку обстріляли Харків та область.

Спершу вибухи прогриміли о четвертій ранку, потім – о сьомій.

Оновлено. У Харкові під час другого обстрілу загинули дві жінки. Ще дві – у важкому стані.

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Загалом у медичних закладах уже 11 постраждалих.

Харків

О четвертій ранку російські окупанти вгатили по цивільній інфраструктурі Харкова.

Є пошкодження приватного будинку.

О сьомій ранку окупанти поцілили по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі.

Під завалами повністю зруйнованого під’їзду рятувальники намагаються знайти людей.

Крім того, в одній із найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води.

Служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

Харківська область

У передмісті Харкова – чотири влучання.

Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі.

За попередніми даними, осколкові поранення дістали діти, постраждала також одна жінка.

В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють усі служби.

Також ворог обстріляв оздоровчий табір у Балаклії. За попередньою інформацією, для удару росіяни використали дві ракети С-300.

Фото: Сергій Болвінов

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