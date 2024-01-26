Ракетный обстрел Херсона из ЗРК С-300: под ударом были детсад и ТЦ, есть пострадавшая

Ночью 26 января российские войска обстреляли Херсон из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Обновлено. По городу, отмечает руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, пришлось два удара.

Детали обстрела Херсона

Вражеским огнем поврежден детский сад, многоэтажка и здание торгового центра.

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54-летняя женщина, которая в момент обстрела находилась дома, получила ранение ноги и взрывную травму.

Медики оказали ей помощь на месте.

Ночные взрывы в Херсоне

Напомним, что информация о том, что Херсон находится под плотным огнем, появилась около двух ночи 26 января.

Именно в это время Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Прокудин

Фото: Александр Прокудин

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