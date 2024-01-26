Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные Инфографика
Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Ил-76 упал в Белгородской области РФ: он перевозил ракеты к С-300 – что известно
Генштаб ВСУ обнародовал заявление на фоне падения российского Ил-76
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Ракетный обстрел Херсона из ЗРК С-300: под ударом были детсад и ТЦ, есть пострадавшая

Обстріл Херсону 26 січня 2024

Ночью 26 января российские войска обстреляли Херсон из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Обновлено. По городу, отмечает руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, пришлось два удара.

Детали обстрела Херсона

Вражеским огнем поврежден детский сад, многоэтажка и здание торгового центра.

Сейчас смотрят

54-летняя женщина, которая в момент обстрела находилась дома, получила ранение ноги и взрывную травму.

Медики оказали ей помощь на месте.

Ночные взрывы в Херсоне

Напомним, что информация о том, что Херсон находится под плотным огнем, появилась около двух ночи 26 января.

Именно в это время Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Прокудин

Фото: Александр Прокудин

Война в Украине, Новости Херсона, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Враг атаковал Полтавскую область ракетами: есть попадание в промышленный объект
Вибухи, ППО
Падение Ил-76: Буданов обратил внимание на “ряд непонятных факторов”
Ракетный обстрел Херсона из ЗРК С-300: под ударом были детсад и ТЦ, есть пострадавшая
Серия взрывов в Харькове: объявлена воздушная тревога
Вибух, атака дронів, ракетна атака
Думал, что любимая погибла: история пленных пограничников Ильи и Алины
Прикордонники Ілля та Аліна
Зеленский о конфискации активов РФ: В этом месяце мы приблизились к решению
Володимир Зеленський

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь