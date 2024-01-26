Ракетний обстріл Херсону із ЗРК С-300: під ударом були дитсадок та ТЦ, є постраждала
Уночі 26 січня російські війська обстріляли Херсон із зенітно-ракетного комплексу С-300.
Оновлено. По місту, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, було два удари.
Деталі обстрілу Херсону
Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру.
54-річна жінка, яка в момент обстрілу перебувала вдома, дістала поранення ноги та вибухову травму.
Медики надали їй допомогу на місці.
Нічні вибухи в Херсоні
Нагадаємо, що інформація про те, що Херсон перебуває під щільним вогнем, з’явилася близько другої ночі 26 січня.
Саме в цей час Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Півдня України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олександр Прокудін
Фото: Олександр Прокудін