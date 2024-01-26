Ракетний обстріл Херсону із ЗРК С-300: під ударом були дитсадок та ТЦ, є постраждала

Уночі 26 січня російські війська обстріляли Херсон із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Оновлено. По місту, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, було два удари.

Деталі обстрілу Херсону

Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру.

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54-річна жінка, яка в момент обстрілу перебувала вдома, дістала поранення ноги та вибухову травму.

Медики надали їй допомогу на місці.

Нічні вибухи в Херсоні

Нагадаємо, що інформація про те, що Херсон перебуває під щільним вогнем, з’явилася близько другої ночі 26 січня.

Саме в цей час Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Півдня України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

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