Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Инфографика
Падение Ил-76 в Белгородской области: что не так с версией РФ о пленных на борту самолета
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Ил-76 упал в Белгородской области РФ: он перевозил ракеты к С-300 – что известно
Генштаб ВСУ обнародовал заявление на фоне падения российского Ил-76
Происшествия Срочно
Срочно
Проверено
Илья Нежигай, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел дронами Шахед 26 января: все БпЛА приземлены на Кировоградщине

ППО, протиповітряна оборона

Все четыре ударных беспилотника Shahed-136/131, которыми россияне поздно вечером 26 января атаковали Украину, уничтожили в Кировоградской области.

Обновлено 27 января. Об этом утром сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Что известно об атаке Шахедов на Кировоградщину 26 января

Беспилотники двинулись в направлении Кировоградской области в 20:30 26 января.

Сейчас смотрят

Добравшись до региона, Шахеды несколько раз меняли направление.

В район Кропивницкого дроны добрались около 22:00.

В конце концов, защитники неба все запущенные россиянами беспилотники там и приземлили.

Обломками сбитых дронов повреждено ограждение заброшенного частного дома в Кропивницком районе.

Обошлось, отмечает руководитель областной военной администрации Андрей Райкович, без пострадавших.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Андрей Райкович

Фото: КОС ВСУ

Война в Украине, Взрыв, вибух у Кропивницькому, Кировоградская область, Кропивницкий
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Враг атаковал Полтавскую область ракетами: есть попадание в промышленный объект
Вибухи, ППО
Падение Ил-76: Буданов обратил внимание на “ряд непонятных факторов”
Обстрел дронами Шахед 26 января: все БпЛА приземлены на Кировоградщине
Серия взрывов в Харькове: объявлена воздушная тревога
Вибух, атака дронів, ракетна атака
Думал, что любимая погибла: история пленных пограничников Ильи и Алины
Прикордонники Ілля та Аліна
Зеленский о конфискации активов РФ: В этом месяце мы приблизились к решению
Володимир Зеленський

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь