Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстрел дронами Шахед 26 января: все БпЛА приземлены на Кировоградщине
Все четыре ударных беспилотника Shahed-136/131, которыми россияне поздно вечером 26 января атаковали Украину, уничтожили в Кировоградской области.
Обновлено 27 января. Об этом утром сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Что известно об атаке Шахедов на Кировоградщину 26 января
Беспилотники двинулись в направлении Кировоградской области в 20:30 26 января.
Добравшись до региона, Шахеды несколько раз меняли направление.
В район Кропивницкого дроны добрались около 22:00.
В конце концов, защитники неба все запущенные россиянами беспилотники там и приземлили.
Обломками сбитых дронов повреждено ограждение заброшенного частного дома в Кропивницком районе.
Обошлось, отмечает руководитель областной военной администрации Андрей Райкович, без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Андрей Райкович
Фото: КОС ВСУ