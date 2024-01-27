Обстрел дронами Шахед 26 января: все БпЛА приземлены на Кировоградщине

Все четыре ударных беспилотника Shahed-136/131, которыми россияне поздно вечером 26 января атаковали Украину, уничтожили в Кировоградской области.

Обновлено 27 января. Об этом утром сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Что известно об атаке Шахедов на Кировоградщину 26 января

Беспилотники двинулись в направлении Кировоградской области в 20:30 26 января.

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Добравшись до региона, Шахеды несколько раз меняли направление.

В район Кропивницкого дроны добрались около 22:00.

В конце концов, защитники неба все запущенные россиянами беспилотники там и приземлили.

Обломками сбитых дронов повреждено ограждение заброшенного частного дома в Кропивницком районе.

Обошлось, отмечает руководитель областной военной администрации Андрей Райкович, без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Андрей Райкович

Фото: КОС ВСУ

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