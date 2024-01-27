Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл дронами Шахед 26 січня: усі БпЛА приземлені на Кіровоградщині
Усі чотири ударні безпілотники Shahed-136/131, якими росіяни пізно ввечері 26 січня атакували Україну, знищили в Кіровоградській області.
Оновлено 27 січня. Про це вранці повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Що відомо про атаку Шахедів на Кіровоградщину 26 січня
Безпілотники рушили в напрямку Кіровоградської області о 20:30 26 січня.
Діставшись регіону, Шахеди кілька разів змінювали напрямок.
До району Кропивницького дрони дісталися близько 22:00.
Зрештою, оборонці неба всі запущені росіянами безпілотники там і приземлили.
Уламками збитих дронів пошкоджено огорожу покинутого приватного будинку в Кропивницькому районі.
Минулося, зазначає керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович, без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Андрій Райкович
Фото: КОС ЗСУ