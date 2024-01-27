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Обстріл дронами Шахед 26 січня: усі БпЛА приземлені на Кіровоградщині

ППО, протиповітряна оборона

Усі чотири ударні безпілотники Shahed-136/131, якими росіяни пізно ввечері 26 січня атакували Україну, знищили в Кіровоградській області.

Оновлено 27 січня. Про це вранці повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про атаку Шахедів на Кіровоградщину 26 січня

Безпілотники рушили в напрямку Кіровоградської області о 20:30 26 січня.

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Діставшись регіону, Шахеди кілька разів змінювали напрямок.

До району Кропивницького дрони дісталися близько 22:00.

Зрештою, оборонці неба всі запущені росіянами безпілотники там і приземлили.

Уламками збитих дронів пошкоджено огорожу покинутого приватного будинку в Кропивницькому районі.

Минулося, зазначає керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович, без постраждалих.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Андрій Райкович

Фото: КОС ЗСУ

Війна в Україні, Вибух, вибух у Кропивницькому, Кіровоградська область, Кропивницький
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