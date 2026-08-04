Украина уже несколько дней подряд страдает от сильной жары. В столице столбики термометров приближаются к +35°C, а синоптики предупреждают, что жаркие дни еще впереди.

Однако многие киевляне надеются на долгожданное похолодание и дожди.

Действительно ли климатическая ситуация вскоре изменится и какой будет погода в Киеве на август 2026, выясняли Факты ICTV.

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Прогноз погоды в Киеве на август 2026: когда придет похолодание

По информации Украинского гидрометцентра, в течение 4-6 августа погоду в Киеве будет определять антициклон. Это означает, что осадков почти не будет, ветер остается слабым, а температура воздуха очень высокой.

Синоптики прогнозируют теплые ночи и сильную жару днем. Самые высокие температуры ожидаются 6 августа.

Впрочем, уже 7 августа ситуация начнет меняться. К столице приблизится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы.

Самое ощутимое ослабление жары ожидается 8 августа. По прогнозу Укргидрометцентра, после прохождения фронта максимальная температура днем ​​снизится с около +35°C до +26…+31°C.

Похожий прогноз озвучила и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, жара в Украине достигнет пика 6 августа, после чего начнется постепенное понижение температуры.

Если сначала изменения почувствуют западные области, то уже 8-9 августа более прохладный воздух распространится на большую часть страны, в том числе и центральные области.

Погода Киев на август 2026: каким будет последний месяц лета

Несмотря на кратковременное похолодание в начале второй декады месяца, август в целом обещает быть теплее обычного.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура в Украине будет составлять +21…+25°C, что примерно на 2°C выше климатической нормы.

Но с осадками ситуация выглядит более спокойно. Ожидается, что месячное количество осадков будет соответствовать климатической норме в 34-60 мм, то есть август не прогнозируется ни слишком засушливым, ни чрезмерно дождливым.

Таким образом, после нескольких жарких дней киевляне уже в конце первой недели августа могут рассчитывать на более комфортную температуру и кратковременные дожди. Однако в целом последний месяц лета, по прогнозу синоптиков, останется теплее обычного, так что периоды жары еще могут возвращаться.

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