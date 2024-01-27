Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Сегодня утром в поле вблизи села Курники Тернопольского района охотник случайно застрелил мужчину, которого принял за зверя.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области.
Сообщение о трагедии поступило около 06:00 в отделение полиции в городе Збараж.
Полицейские установили, что 58-летний житель Тернопольского района вместе со знакомым выехали в поле для пристрелки приобретенного ружья. Заметив вдали неизвестный объект, мужчина принял его за зверя и один раз выстрелил. Но, когда подошли ближе, то увидели мертвого человека и позвонили в полицию.
Погибшим оказался 51-летний житель села Курники.
Полицейские выяснили, что оружие, из которого выстрелил фигурант, принадлежало его товарищу и является официально зарегистрированным.
По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигуранта в соответствии со статьей 208 УПК.