Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину

Сегодня утром в поле вблизи села Курники Тернопольского района охотник случайно застрелил мужчину, которого принял за зверя.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Сообщение о трагедии поступило около 06:00 в отделение полиции в городе Збараж.

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Полицейские установили, что 58-летний житель Тернопольского района вместе со знакомым выехали в поле для пристрелки приобретенного ружья. Заметив вдали неизвестный объект, мужчина принял его за зверя и один раз выстрелил. Но, когда подошли ближе, то увидели мертвого человека и позвонили в полицию.

Погибшим оказался 51-летний житель села Курники.

Полицейские выяснили, что оружие, из которого выстрелил фигурант, принадлежало его товарищу и является официально зарегистрированным.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигуранта в соответствии со статьей 208 УПК.

Источник : Нацполиция

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