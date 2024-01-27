Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка

Сьогодні зранку у полі поблизу села Курники Тернопільського району мисливець випадково застрелив чоловіка, якого сприйняв за звіра.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Повідомлення про трагедію надійшло близько 06:00 до відділення поліції у місті Збараж.

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Поліціянти встановили, що 58-річний житель Тернопільського району разом зі знайомим виїхали у поле для пристрілки придбаної рушниці. Помітивши вдалині невідомий об’єкт, чоловік сприйняв його за звіра та один раз вистрілив. Та, коли підійшли ближче, то побачили мертву людину та зателефонували до поліції.

Загиблим виявився 51-річний житель села Курники.

Поліціянти з’ясували, що зброя, з якої вистрелив фігурант, належала його товаришові та є офіційно зареєстрованою.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання фігуранта відповідно до статті 208 КПК.

Джерело : Нацполіція

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