Удар Шахедов по Змиеву Харьковской области: повреждены предприятие и дома

Около полуночи в Змиеве Харьковской области прогремели мощные взрывы — город атаковали вражеские дроны.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Змиев Харьковская область — что известно о взрывах

По его словам, около 23:25 оккупанты применили по меньшей мере шесть ударных дронов Shahed. Повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома.

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Ранения получили мужчины 52 и 61 года, первого — госпитализировали, его состояние средней тяжести. Второй мужчина получил помощь на месте.

Змиев и Харьков — какое расстояние

Известно, что расстояние между Змиевом и Харьковом составляет почти 38 км, если ехать по прямой автодороге Р 78.

Змиев Харьковская область — на карте

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Олег Синегубов

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