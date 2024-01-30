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Юлия Захарченко, редактор ленты

Удар Шахедов по Змиеву Харьковской области: повреждены предприятие и дома

Зміїв

Около полуночи в Змиеве Харьковской области прогремели мощные взрывы — город атаковали вражеские дроны.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Змиев Харьковская область — что известно о взрывах

По его словам, около 23:25 оккупанты применили по меньшей мере шесть ударных дронов Shahed. Повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома.

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Ранения получили мужчины 52 и 61 года, первого — госпитализировали, его состояние средней тяжести. Второй мужчина получил помощь на месте.

Удар Шахедов по Змиеву Харьковской области: повреждены предприятие и дома
Удар Шахедов по Змиеву Харьковской области: повреждены предприятие и дома
Удар Шахедов по Змиеву Харьковской области: повреждены предприятие и дома
Удар Шахедов по Змиеву Харьковской области: повреждены предприятие и дома
Удар Шахедов по Змиеву Харьковской области: повреждены предприятие и дома
Удар Шахедов по Змиеву Харьковской области: повреждены предприятие и дома

Змиев и Харьков — какое расстояние

Известно, что расстояние между Змиевом и Харьковом составляет почти 38 км, если ехать по прямой автодороге Р 78.

Змиев Харьковская область — на карте

Взрывы в Змиеве Харьковской области 30 января 2024: что известно об атаке на город

Фото: DeepStateMap

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Фото: Олег Синегубов

атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Харьковская область
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