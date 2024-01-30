Удар Шахедов по Змиеву Харьковской области: повреждены предприятие и дома
Около полуночи в Змиеве Харьковской области прогремели мощные взрывы — город атаковали вражеские дроны.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Змиев Харьковская область — что известно о взрывах
По его словам, около 23:25 оккупанты применили по меньшей мере шесть ударных дронов Shahed. Повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома.
Ранения получили мужчины 52 и 61 года, первого — госпитализировали, его состояние средней тяжести. Второй мужчина получил помощь на месте.
Змиев и Харьков — какое расстояние
Известно, что расстояние между Змиевом и Харьковом составляет почти 38 км, если ехать по прямой автодороге Р 78.
Змиев Харьковская область — на карте
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Фото: Олег Синегубов