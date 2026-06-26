Моуринью определился с будущим Лунина в Реале: детали
- По данным The Athletic, Андрей Лунин не покинет Реал во время летнего трансферного окна.
- Жозе Моуринью рассчитывает на украинского голкипера, хотя основным вратарём останется Тибо Куртуа.
Украинский вратарь Андрей Лунин не сменит клуб в летнее трансферное окно, несмотря на масштабные кадровые изменения в мадридском Реале и приход Жозе Моуринью на пост главного тренера.
Об этом пишет издание The Athletic.
Лунин остается в Реале
Отмечается, что 27-летний вратарь входит в планы Моуринью и не рассматривается в качестве кандидата на трансфер в ходе перестройки состава.
Реал уже осуществил несколько трансферов, на которые потратил более €100 млн, однако работа над обновлением команды продолжается.
Номером один в вратарской линии останется Тибо Куртуа, который сейчас участвует в чемпионате мира вместе со сборной Бельгии. В то же время Лунина ждет роль дублера.
Контракт украинца с Реалом рассчитан до 2030 года. Он находится в системе мадридского клуба после перехода из луганской Зари в августе 2018 года. Трансфер обошелся в €8,5 млн.
С тех пор в футболке королевского клуба Андрей Лунин провел 74 матча во всех турнирах и завоевал 11 трофеев.
Среди них два титула Лиги чемпионов, трофей чемпиона Испании, Суперкубки Испании и УЕФА, а также победы в клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке ФИФА.
Напомним, в июне стало известно о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера Реала. Последний раз португалец возглавлял сливочных примерно 13 лет назад.