Вибухи в Змієву Харківської області: що відомо про атаку РФ
Прогриміли потужні вибухи в Змієву Харківської області. Там оголошено повітряну тривогу, як і в більшості областей України, через загрозу атаки дронів.
Зміїв Харківська область – що відомо про вибухи
Про вибухи в Змієві Харківської області у ніч на 30 січня 2024 року стало відомо з повідомлень місцевих Telegram-каналів.
Пізніше перша заступниця міського глави Тетяна Тімофєєва повідомила Суспільне Харків, що серія вибухів пролунала у Зміївській громаді близько опівночі 29 січня.
Зараз там збирають інформацію про наслідки атаки дронами. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники у небі над Харківщиною.
Зміїв і Харків – яка відстань
Відомо, що відстань між Змієвом та Харковом становить майже 38 км, якщо їхати прямим автошляхом Р 78.
Зміїв Харківська область – на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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