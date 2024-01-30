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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи в Змієву Харківської області: що відомо про атаку РФ

Вибухи в Змієву Харківської області: що відомо про атаку РФ
Фото: Факти ICTV

Прогриміли потужні вибухи в Змієву Харківської області. Там оголошено повітряну тривогу, як і в більшості областей України, через загрозу атаки дронів.

Зміїв Харківська область – що відомо про вибухи

Про вибухи в Змієві Харківської області у ніч на 30 січня 2024 року стало відомо з повідомлень місцевих Telegram-каналів.

Пізніше перша заступниця міського глави Тетяна Тімофєєва повідомила Суспільне Харків, що серія вибухів пролунала у Зміївській громаді близько опівночі 29 січня.

Зараз дивляться

Зараз там збирають інформацію про наслідки атаки дронами. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники у небі над Харківщиною.

Зміїв і Харків – яка відстань

Відомо, що відстань між Змієвом та Харковом становить майже 38 км, якщо їхати прямим автошляхом Р 78.

Зміїв Харківська область – на карті

Вибухи в Змієву Харківської області 30 січня 2024: що відомо про атаку на місто

Фото: DeepStateMap

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