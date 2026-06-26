Курортный сезон в Одессе уже стартовал, поэтому на пляжах города уже стало больше отдыхающих. Конец июня — один из лучших периодов для поездки на побережье, ведь погода уже стала по-настоящему летней, но еще не наступила изнуряющая жара.

Температура воздуха днем ​​держится на комфортном уровне, а морская вода уже прогрелась до показателей, позволяющих купаться и наслаждаться отдыхом у моря. Поэтому для тех, кто планирует поездку в Одессу, сейчас самое подходящее время отправиться на побережье.

Какая температура воды в июне и можно ли купаться, читайте в нашем материале.

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Какая температура воды в Одессе сегодня

На побережье едут не только жители самой Одессы, но и жители соседних областей, желающих отдохнуть у моря после продолжительной зимы. Однако теплая погода еще не означает, что морская вода уже комфортная для купания.

По данным синоптиков ГМЦ Черного и Азовского морей, в ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья сохранится малооблачная погода без существенных осадков. На погодные условия влияет поле повышенного давления, поэтому существенных изменений пока не ожидается.

Температура воздуха в регионе летняя, ведь ночью прогнозируют +16…+21°C, а днем ​​воздух прогреется до +28…+33°C. В то же время у моря будет несколько прохладнее. Сейчас вода в море прогрелась до +21…+22°C.

Прогреется ли море в июне

В июне температура воды в море в Одессе может повышаться до +20…+25°C. Однако многое будет зависеть от погодных условий, сил ветра и температурного режима в прибрежных районах.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, средняя температура воздуха в Одессе в июне 2026 ожидается на уровне +22,1°C. Но прибрежные районы могут оставаться более прохладными даже в периоды потепления.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей температура воздуха в Одессе в июне 2026 года соответствует летним показателям. При этом морская вода прогревается постепенно, поскольку море накапливает тепло медленнее воздуха.

Температура воды в Одессе на уровне +21…+22°C считается нормальной для купания. Даже в периоды, когда воздух еще не слишком жаркий, море уже достаточно комфортное для пляжного отдыха.

Почему море может резко охлаждаться

Также следует обратить внимание на явление апвелинга. Это процесс поднятия глубинных вод в верхние слои моря. В Черном море основное течение двигается против часовой стрелки вдоль побережья и формирует большой круговорот водных масс.

На перемещение поверхностных слоев также оказывает влияние ветер, создающий локальные течения, тогда как рельеф морского дна и эффект Кориолиса определяют движение вод на глубине.

Такое явление чаще всего наблюдается у западного побережья Черного моря. В этот момент прогретая вода отходит от берега, а вместо нее к побережью поднимаются холодные глубинные массы. Именно из-за апвелинга температура моря может резко снижаться даже после нескольких теплых дней.

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