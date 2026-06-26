На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершили ремонтные работы на ключевой линии электропередачи и других объектах энергетической инфраструктуры, необходимых для обеспечения ядерной безопасности станции. В то же время восстановленную линию пока не ввели в эксплуатацию из-за повреждения важного оборудования на подстанции.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Ремонт на ЗАЭС

По его словам, завершение работ стало результатом сложной операции, которой предшествовали масштабное разминирование и договоренности о локальном прекращении огня. Специалисты проводили ремонт на линии фронта, а представители МАГАТЭ отслеживали процесс в условиях боевых действий, ведь во время работ фиксировали активность беспилотников и звуки взрывов.

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Речь идет, в частности, о восстановлении линии электропередачи 750 кВ Днепровская, которая была отключена с марта этого года, а также о ремонте объектов Запорожской тепловой электростанции, обеспечивающих подачу электроэнергии на ЗАЭС через резервную линию Фероплавна-1 напряжением 330 кВ.

— Это важный шаг для ядерной безопасности на станции, где надежный доступ к внешнему электроснабжению остаётся чрезвычайно важным, поскольку все шесть реакторов находятся в отключённом состоянии, — отметил Гросси.

В то же время вернуть линию Днепровская в эксплуатацию пока не удается. Причина — значительные повреждения соединительной подстанции, расположенной более чем в 100 км к северо-западу от ЗАЭС. По данным МАГАТЭ, оборудование подстанции было повреждено в результате боевых действий в конце мая.

— Линия отремонтирована, но ее еще нужно ввести в эксплуатацию, — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Он добавил, что повторные повреждения энергетической инфраструктуры, от которой зависят атомные станции, создают серьёзные риски для ядерной безопасности, и призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов.

На данный момент единственной доступной для ЗАЭС остается резервная линия Фероплавна-1, которую в последние недели уже неоднократно отключали.

Напомним, 19-й блэкаут на ЗАЭС произошел вечером 11 июня.

Утром 4 июня Запорожская ТЭС подверглась мощному обстрелу, что может создать риски для энергоснабжения оккупированной Запорожской АЭС.

Как сообщалось, станция полностью потеряла внешнее электроснабжение после обстрела электрической подстанции, расположенной на другом берегу Днепра.

Фото: Укрэнерго

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