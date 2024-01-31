Марта Бондаренко, редактор ленты
Взрывы в Харькове ночью 30 января: РФ атаковала Шахедами, трое пострадавших
30 января около 22:40 российские оккупанты атаковали жилые кварталы Харькова дронами Герань-2 (иранские БпЛА Shahed), из-за чего есть разрушения гражданской инфраструктуры, произошли пожары и есть раненые.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Удар Шахедов по Харькову 30 января: последствия и пострадавшие
По его словам, дроны ударили по супермаркету, медицинскому центру и жилым домам. Прилетело сразу в несколько районов города.
В общем были попадания четырех дронов. В частном доме загорелась крыша, в продуктовом магазине также произошел пожар — спасатели потушили все очаги возгорания.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате вражеской атаки беспилотниками горели также гаражи, два легковых автомобиля, крыша двухэтажного и помещения административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв. м.
Кроме того, повреждены рядом расположенные многоэтажные жилые дома — там разбило окна, балконы и фасады.
По предварительным данным, три человека пострадали: 85-летний мужчина получил осколочные ранения, первую помощь ему оказали сотрудники полка полиции особого назначения, 44-летний мужчина получил контузию, у еще одного мужчины — острая реакция на стресс.
Хозяева дома в Салтовском районе — 58-летний мужчина и его 61-летняя жена получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались.
Атака на Харьков 30 января
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе.
Мэр города Игорь Терехов также уточнил, что в двух многоэтажках выбиты стекла.
— Утром начнем закрывать окна всех пострадавших квартир. Есть изуродованные авто, но главное, что нет погибших. Пострадали три человека — все в легкой форме. Имеем очередной пример того, что российский агрессор бьет по жилым кварталам, туда, где нет никакой военной инфраструктуры. Терроризм в чистом виде, — написал он.
Под процессуальным руководством Слободской и Салтовской окружных прокуратур Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.