Взрывы в Харькове ночью 30 января: РФ атаковала Шахедами, трое пострадавших

30 января около 22:40 российские оккупанты атаковали жилые кварталы Харькова дронами Герань-2 (иранские БпЛА Shahed), из-за чего есть разрушения гражданской инфраструктуры, произошли пожары и есть раненые.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Удар Шахедов по Харькову 30 января: последствия и пострадавшие

По его словам, дроны ударили по супермаркету, медицинскому центру и жилым домам. Прилетело сразу в несколько районов города.

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В общем были попадания четырех дронов. В частном доме загорелась крыша, в продуктовом магазине также произошел пожар — спасатели потушили все очаги возгорания.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате вражеской атаки беспилотниками горели также гаражи, два легковых автомобиля, крыша двухэтажного и помещения административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв. м.

Кроме того, повреждены рядом расположенные многоэтажные жилые дома — там разбило окна, балконы и фасады.

По предварительным данным, три человека пострадали: 85-летний мужчина получил осколочные ранения, первую помощь ему оказали сотрудники полка полиции особого назначения, 44-летний мужчина получил контузию, у еще одного мужчины — острая реакция на стресс.

Хозяева дома в Салтовском районе — 58-летний мужчина и его 61-летняя жена получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались.

Атака на Харьков 30 января

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе.

Мэр города Игорь Терехов также уточнил, что в двух многоэтажках выбиты стекла.

— Утром начнем закрывать окна всех пострадавших квартир. Есть изуродованные авто, но главное, что нет погибших. Пострадали три человека — все в легкой форме. Имеем очередной пример того, что российский агрессор бьет по жилым кварталам, туда, где нет никакой военной инфраструктуры. Терроризм в чистом виде, — написал он.

Под процессуальным руководством Слободской и Салтовской окружных прокуратур Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото : ГСЧС

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