Украина начала процесс возвращения выдающихся деятелей, похороненных за рубежом. В частности, речь идет о главе Организации украинских националистов (ОУН) полковнике Андрее Мельнике и его жене Софии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

— Наши украинские Герои разных времен, которые защищали идею независимости, боролись ради нашего государства и похоронены в Европе, в Америке, в разных странах. Мы их возвращаем. У нас есть возможность и моральный долг перезахоронить их здесь, в Украине, дома, — подчеркнул глава государства.

Президент уточнил, что сейчас начался процесс в отношении главы ОУН Андрея Мельника и его жены Софии.

Также, по словам Зеленского, готовятся решения в отношении полковника Евгения Коновальца и других выдающихся исторических деятелей.

— Украинский народ заслуживает своей исторической памяти, и эту подлинную память мы укрепляем. Спасибо всем, кто нам помогает! Команда Офиса сейчас сосредоточена, в частности, на этой задаче, — подытожил Зеленский.

Эксгумация праха Андрея Мельника и его жены

Во вторник, 19 мая, в Люксембурге состоялась церемония эксгумации праха второго председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомтелерадио и действующий председатель ОУН Богдан Червак.

— Все прошло в соответствии с церемонией его похорон в 1964 году: розы, флаг ОУН, молебен, печальное пение, слезы. Но на этот раз было одно существенное отличие: полковнику высшую честь оказывала независимая Украина, — сказал Червак.

Он отметил, что на церемонию эксгумации прибыли уполномоченные представители украинской власти, в частности Офиса президента, Министерства иностранных дел и Украинского института национальной памяти.

Червак назвал эксгумацию праха Андрея Мельника историческим событием, поскольку “Украина не только возвращает своих героев, но и показывает всему миру, что историческая память для нее — на первом месте”.

— Полковник Андрей Мельник с женой отправились в Украину, — добавил он.

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что выдающихся украинцев, могилы которых находятся за рубежом, планируют перезахоронить в Украине. Для этого в Киеве должны создать Пантеон.

