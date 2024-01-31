Вибухи в Харкові вночі 30 січня: РФ атакувала Шахедами, троє постраждалих

30 січня близько 22:40 російські окупанти атакували житлові квартали Харкова дронами Герань-2 (іранські БпЛА Shahed), через що є руйнування цивільної інфраструктури, сталися пожежі та є поранені.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Удар Шахедів по Харкову 30 січня: наслідки та постраждалі

За його словами, дрони вдарили по супермаркету, медичному центру та житлових будинках. Прилетіло одразу у кілька районів міста.

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Загалом були влучання чотирьох дронів. У приватному будинку загорівся дах, у продуктовому магазині також сталася пожежа – рятувальники загасили всі займання.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області, внаслідок ворожої атаки безпілотниками горіли також гаражі, два легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж становить близько 100 кв. м.

Крім того, пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки – там потрощило вікна, балкони та фасади.

За попередніми даними, троє людей постраждало: 85-річний чоловік дістав осколкових поранень, першу допомогу йому надали співробітники полку поліції особливого призначення, 44-річний чоловік зазнав контузії, у ще одного чоловіка — гостра реакція на стрес.

Господарі будинку у Салтівському районі — 58-річний чоловік та його 61-річна дружина мають гостру реакції на стрес, від госпіталізації відмовились.

Атака на Харків 30 січня

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі.

Мер міста Ігор Терехов також уточнив, що у двох багатоповерхівках вибиті шибки.

– Зранку почнемо закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є понівечені авто, але головне, що немає загиблих. Постраждали троє людей – всі у легкій формі. Маємо черговий приклад того, що російський агресор бʼє по житлових кварталах, туди, де немає військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді, – написав він.

За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Фото : ДСНС

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