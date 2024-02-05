В Карелии обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8

Ночью 5 февраля в российской Карелии обнаружили обломки вертолета Ми-8, пропавшего накануне вечером.

Обновлено 5 февраля. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

Что известно об аварии вертолета Ми-8 в Карелии

Авария вертолета Ми-8 в Карелии произошла в ночь на 5 февраля.

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Вертолет с тремя членами экипажа на борту пропал вечером 4 февраля.

Пропавший Ми-8 спасатели МЧС России искали на снегоходах и судах на воздушной подушке в акватории Онежского озера в районе села Деревянное.

В конце концов обломки вертолета обнаружили в 11 км от берега на глубине до 50 м.

В настоящее время создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия.

К работам привлечены более 140 специалистов и 33 единицы техники, а также водолазы центра спасательных операций особого риска Лидер МЧС России, которые могут погружаться на глубину до 60 м.

Работы под водой будут производиться с применением телеуправляемого подводного аппарата Фалькон (глубина погружения до 300 м).

Что известно о разбитом вертолете Ми-8

Вертолет Ми-8, разбившийся в Карелии, принадлежал к Северо-Западному авиационно-спасательному центру МЧС России.

На борту находились три члена экипажа.

В МЧС России утверждают, что экипаж был опытный – имели тысячи часов налета.

За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей.

Источник: МЧС России

Фото: Минобороны России

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