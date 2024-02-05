У Карелії знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8

Уночі 5 лютого в російській Карелії знайшли уламки гелікоптера Мі-8, який зник напередодні ввечері.

Оновлено 5 лютого. Про це повідомили в Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ.

Що відомо про аварію гелікоптера Мі-8 у Карелії

Аварія гелікоптера Мі-8 у Карелії сталася вночі проти 5 лютого.

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Вертоліт із трьома членами екіпажу на борту зник увечері 4 лютого.

Зниклий Мі-8 рятувальники МНС Росії шукали на снігоходах та суднах на повітряній подушці в акваторії Онезького озера, що в районі села Дерев’яне.

Зрештою уламки вертольота виявили за 11 км від берега на глибині до 50 м.

Наразі створено оперативний штаб та комісію з розслідування авіапригоди.

До робіт залучено понад 140 фахівців та 33 одиниці техніки, а також водолазів центру рятувальних операцій особливого ризику Лідер МНС Росії, які можуть занурюватися на глибину до 60 м.

Роботи під водою проводитимуть із застосуванням телекерованого підводного апарату Фалькон (глибина занурення до 300 м).

Що відомо про розбитий гелікоптер Мі-8

Гелікоптер Мі-8, який розбився в Карелії, належав до Північно-Західного авіаційно-рятувального центру МНС Росії.

На борту перебували троє членів екіпажу.

У МНС Росії стверджують, що екіпаж був досвідчений – мали тисячі годин нальоту.

За час роботи в МНС Росії фахівці неодноразово залучалися до пошуку та порятунку людей.

Джерело: МНС Росії

Фото: Міноборони Росії

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