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Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел Марганца дронами-камикадзе: ранены два человека

Обстріл Марганця 6 лютого 2024

6 февраля российские войска обстреляли Марганец Днепропетровской области.

Об атаке БпЛА на город сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Марганец: атака дронами 6 февраля

Во время атаки дронами на Марганец 6 февраля повреждены четыре частных дома и авто.

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50-летняя женщина, получившая ранения при обстреле, по данным главы области, будет лечиться дома.

63-летнего мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

В областной военной администрации выясняют все детали атаки дронов на Марганец.

Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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