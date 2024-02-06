Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Марганця дронами-камікадзе: поранено двох людей
6 лютого російські війська обстріляли Марганець Дніпропетровської області.
Про атаку БпЛА на місто повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Марганець: атака дронами 6 лютого
Під час атаки дронами на Марганець 6 лютого пошкоджено чотири приватні будинки та авто.
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50-річна жінка, яка дістала поранення під час обстрілу, за даними очільника області, лікуватиметься вдома.
63-річного чоловіка в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.
Наразі в обласній військовій адміністрації з’ясовують усі деталі атаки дронів на Марганець.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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