Обстрел Золочева 6 февраля: погиб двухмесячный младенец, его мать – в больнице
В полтретьего ночи 6 февраля российские оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области.
Обновлено в 08:26. Двумя ударами ракет С-300 разрушен трехэтажный отель.
Погиб двухмесячный мальчик.
Тело ребенка, рожденного 4 декабря 2023 года, достали из-под завалов отеля.
Мать погибшего ребенка и еще двух женщин госпитализировали в больницу.
У пострадавших, которым 21, 28 и 39 лет, – взрывные травмы и осколочные ранения.
Что известно об обстреле Золочева 6 февраля
Обстрел Золочева 6 февраля произошел около 02:30.
Тогда же местные сообщества сообщали о вылете ракет из Белгородской области РФ.
Именно в это время глава Харьковщины призвал людей не покидать укрытий.
Уже в три ночи руководитель ОВА отметил, что под удар попал поселок Золочев в Богодуховском районе.
В населенном пункте разрушен трехэтажный отель и произошло возгорание фасада магазина.
Уже утром в областной военной администрации уточнили, что в Золочеве во время обстрела 6 февраля повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), два админздания и по меньшей мере пять гражданских автомобилей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов