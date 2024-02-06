Обстрел Золочева 6 февраля: погиб двухмесячный младенец, его мать – в больнице

В полтретьего ночи 6 февраля российские оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области.

Обновлено в 08:26. Двумя ударами ракет С-300 разрушен трехэтажный отель.

Погиб двухмесячный мальчик.

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Тело ребенка, рожденного 4 декабря 2023 года, достали из-под завалов отеля.

Мать погибшего ребенка и еще двух женщин госпитализировали в больницу.

У пострадавших, которым 21, 28 и 39 лет, – взрывные травмы и осколочные ранения.

Что известно об обстреле Золочева 6 февраля

Обстрел Золочева 6 февраля произошел около 02:30.

Тогда же местные сообщества сообщали о вылете ракет из Белгородской области РФ.

Именно в это время глава Харьковщины призвал людей не покидать укрытий.

Уже в три ночи руководитель ОВА отметил, что под удар попал поселок Золочев в Богодуховском районе.

В населенном пункте разрушен трехэтажный отель и произошло возгорание фасада магазина.

Уже утром в областной военной администрации уточнили, что в Золочеве во время обстрела 6 февраля повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), два админздания и по меньшей мере пять гражданских автомобилей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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