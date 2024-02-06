Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
О пів на третю ночі 6 лютого російські окупанти обстріляли Золочів Харківської області.
Оновлено о 08:26. Двома ударами ракет С-300 зруйновано триповерховий готель.
Загинув двомісячний хлопчик.
Тіло дитини, народженої 4 грудня 2023 року, дістали з-під завалів готелю.
Матір загиблої дитини та ще двох жінок госпіталізували до лікарні.
У постраждалих, яким 21, 28 та 39 років, – вибухові травми та осколкові поранення.
Що відомо про обстріл Золочева 6 лютого
Обстріл Золочева 6 лютого стався близько 02:30.
Тоді ж місцеві спільноти повідомляли про виліт ракет із Бєлгородської області РФ.
Саме в цей час очільник Харківщини закликав людей не покидати укриттів.
Уже о третій ночі керівник ОВА зазначив, що під удар потрапило селище Золочів, що в Богодухівському районі.
У населеному пункті зруйновано триповерховий готель та сталося займання фасаду магазину.
Уже вранці в обласній військовій адміністрації уточнили, що в Золочеві під час обстрілу 6 лютого пошкоджено сім приватних будинків, 19 об’єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), два адмінприміщення та щонайменше п’ять цивільних автівок.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов