Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні

О пів на третю ночі 6 лютого російські окупанти обстріляли Золочів Харківської області.

Оновлено о 08:26. Двома ударами ракет С-300 зруйновано триповерховий готель.

Загинув двомісячний хлопчик.

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Тіло дитини, народженої 4 грудня 2023 року, дістали з-під завалів готелю.

Матір загиблої дитини та ще двох жінок госпіталізували до лікарні.

У постраждалих, яким 21, 28 та 39 років, – вибухові травми та осколкові поранення.

Що відомо про обстріл Золочева 6 лютого

Обстріл Золочева 6 лютого стався близько 02:30.

Тоді ж місцеві спільноти повідомляли про виліт ракет із Бєлгородської області РФ.

Саме в цей час очільник Харківщини закликав людей не покидати укриттів.

Уже о третій ночі керівник ОВА зазначив, що під удар потрапило селище Золочів, що в Богодухівському районі.

У населеному пункті зруйновано триповерховий готель та сталося займання фасаду магазину.

Уже вранці в обласній військовій адміністрації уточнили, що в Золочеві під час обстрілу 6 лютого пошкоджено сім приватних будинків, 19 об’єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), два адмінприміщення та щонайменше п’ять цивільних автівок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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