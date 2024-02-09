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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл України дронами Шахед 9 лютого: знищено 10 із 16 БпЛА

Протиповітряна оборона України
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі проти 9 лютого російські війська атакували Україну 16 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Про це в ранковому зведенні повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Атака дронами сьогодні

Російські військові для атаки дронами вночі проти 9 лютого застосували 16 БпЛА.

Зараз дивляться

Запускали загарбники безпілотники з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму, та Курської області РФ.

Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Зрештою 10 із 16 Шахедів було знищено в межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Обстріл Коропового під Змієвом 9 лютого

Під час атаки дронів 9 лютого щонайменше сім ударів прийшлись по селу Коропове, що під Змієвом на Харківщині.

Під час обстрілу Коропового вогнем охопило будівлю готелю, літній майданчик ресторану та три легкових автомобілі.

47-річному постраждалому охоронцю надали медичну допомогу на місці.

Іншими ударами пошкоджено приватні житлові будинки, триповерхову будівлю відпочинкового комплексу та їдальню.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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