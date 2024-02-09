Обстріл України дронами Шахед 9 лютого: знищено 10 із 16 БпЛА
Уночі проти 9 лютого російські війська атакували Україну 16 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.
Про це в ранковому зведенні повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Атака дронами сьогодні
Російські військові для атаки дронами вночі проти 9 лютого застосували 16 БпЛА.
Запускали загарбники безпілотники з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму, та Курської області РФ.
Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.
Зрештою 10 із 16 Шахедів було знищено в межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
Обстріл Коропового під Змієвом 9 лютого
Під час атаки дронів 9 лютого щонайменше сім ударів прийшлись по селу Коропове, що під Змієвом на Харківщині.
Під час обстрілу Коропового вогнем охопило будівлю готелю, літній майданчик ресторану та три легкових автомобілі.
47-річному постраждалому охоронцю надали медичну допомогу на місці.
Іншими ударами пошкоджено приватні житлові будинки, триповерхову будівлю відпочинкового комплексу та їдальню.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.