В Швеции в результате пожара в крупнейшем парке развлечений есть пострадавшие

На Западе Швеции в городе Гетеборг вспыхнул масштабный пожар в парке развлечений. Огонь охватил открытые водные горки и связанные с ними сооружения, по словам очевидцев и спасателей.

Пожар в парке развлечений в Швеции

По данным полиции, 12 человек получили первую помощь в близлежащей больнице. Густой черный дым поднялся над городом. Пламя охватило водные горки. Согласно сообщению, оттуда уже эвакуировали гостей соседнего отеля и офисных помещений.

— Пожар начался на одном из водных аттракционов за пределами здания, а затем распространился на все здание, — говорится в заявлении.

По информации иностранных журналистов, известно об одном пропавшем без вести. Мужчина работал над проектом от имени парка развлечений Liseberg.

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На момент пожара в аквапарке Oceana, новом дополнении к аттракциону Liseberg в Гетеборге, открытие которого было запланировано в конце этого года, не было никаких посетителей.

Источник: US News & World Report

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