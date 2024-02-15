Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Из-за обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Пожар в Москве ночью 13 февраля: пылало над нефтеперерабатывающим заводом
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Шпионил для спецслужб РФ и Ирана: в Николаеве задержали инженера оборонного завода

СБУ затримала у Миколаєві інженера підприємства Укроборонпрому
Фото: СБУ

В Николаеве инженер-конструктор стратегического предприятия Укроборонпрома пытался передать спецслужбам РФ и Ирана новейшие разработки в сфере военного кораблестроения.

Этому помешали сотрудники СБУ — предателя задержали с поличным в результате многоуровневой спецоперации.

Шпионил для спецслужб РФ и Ирана

Он скрыто копировал и планировал передать иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам.

Сейчас смотрят

Причем злоумышленник должен был передать информацию сразу двум так называемым клиентам.

Один из них — россиянин, который работает на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничает со спецслужбами страны-агрессора.

Другой — гражданин Ирана, который ранее в Украине уже был осужден за шпионаж. Сейчас он находится в ближневосточной стране и работает на иранскую разведку под прикрытием чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции.

Иностранцы действовали отдельно, а связь с украинским инженером-предателем поддерживали через анонимные чаты в мессенджере.

Иностранные спецслужбы надеялись получить новейшие разработки для налаживания производства собственных комплектующих для военных кораблей.

Среди основных компаний, которые планировали использовать украинские технологии, были российские заводы, которые строят суда для флота РФ.

Однако контрразведка СБУ сработала на опережение и своевременно разоблачила преступные действия предателя.

У задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для копирования секретных документов и коммуникации с иностранными шпионами.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Читайте также
СБУ разоблачила крупную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в трех областях Украины
СБУ викрила велику агентурну мережу ФСБ

Источник: СБУ
Иран, Державна зрада, Николаев, Росія, СБУ, спецслужби, Укроборонпром, Шпигуни
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ вербует наемников из Сирии, Непала, Индии, Конго и других стран для войны против Украины
Російські окупанти
США запустили шесть спутников для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет
Шпионил для спецслужб РФ и Ирана: в Николаеве задержали инженера оборонного завода
СБУ сообщила о подозрении Дерипаске и его топ-менеджерам: способствовали производству Искандеров
Шпионил для спецслужб РФ и Ирана: в Николаеве задержали инженера оборонного завода
Мощная ударная волна и столб дыма: на Алтае произошел взрыв на оборонном заводе
Вибух на заводі Алтай у Бійську 15 лютого 2024
Северная Корея начала отправлять в Россию своих рабочих — СМИ
Шпионил для спецслужб РФ и Ирана: в Николаеве задержали инженера оборонного завода

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь