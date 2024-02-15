Шпионил для спецслужб РФ и Ирана: в Николаеве задержали инженера оборонного завода

В Николаеве инженер-конструктор стратегического предприятия Укроборонпрома пытался передать спецслужбам РФ и Ирана новейшие разработки в сфере военного кораблестроения.

Этому помешали сотрудники СБУ — предателя задержали с поличным в результате многоуровневой спецоперации.

Шпионил для спецслужб РФ и Ирана

Он скрыто копировал и планировал передать иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам.

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Причем злоумышленник должен был передать информацию сразу двум так называемым клиентам.

Один из них — россиянин, который работает на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничает со спецслужбами страны-агрессора.

Другой — гражданин Ирана, который ранее в Украине уже был осужден за шпионаж. Сейчас он находится в ближневосточной стране и работает на иранскую разведку под прикрытием чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции.

Иностранцы действовали отдельно, а связь с украинским инженером-предателем поддерживали через анонимные чаты в мессенджере.

Иностранные спецслужбы надеялись получить новейшие разработки для налаживания производства собственных комплектующих для военных кораблей.

Среди основных компаний, которые планировали использовать украинские технологии, были российские заводы, которые строят суда для флота РФ.

Однако контрразведка СБУ сработала на опережение и своевременно разоблачила преступные действия предателя.

У задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для копирования секретных документов и коммуникации с иностранными шпионами.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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