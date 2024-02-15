Шпигував для спецслужб РФ та Ірану: у Миколаєві затримали інженера оборонного заводу

У Миколаєві інженер-конструктор стратегічного підприємства Укроборонпрому намагався передати спецслужбам РФ та Ірану новітні розробки у сфері військового кораблебудування.

Цьому завадили співробітники СБУ – зрадника затримали на гарячому в результаті багаторівневої спецоперації.

Шпигував для спецслужб РФ та Ірану

Він приховано копіював і планував передати іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок.

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Причому зловмисник мав передати інформацію одразу двом так званим клієнтам.

Один з них – росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ і співпрацює зі спецслужбами країни-агресора.

Інший – громадянин Ірану, якого раніше в Україні вже було засуджено за шпигунство. Зараз він перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під прикриттям посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.

Іноземці діяли окремо, а зв’язок з українським інженером-зрадником підтримували через анонімні чати у месенджері.

Іноземні спецслужби сподівались отримати новітні розробки для налагодження виробництва власного комплектування для військових кораблів.

Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для флоту РФ.

Проте контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і своєчасно викрила злочинні дії зрадника.

У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз він під вартою. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : СБУ

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