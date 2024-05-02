Взрывы в Харькове 2 мая: Воздушные силы предупредили о пусках КАБов

Взрывы в Харькове 2 мая прогремели около 11:00 утра.

Взрывы в Харькове 2 мая: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Харькове 2 мая, Воздушные силы ВСУ предупредили, что тактическая авиация РФ осуществляет пуски корректируемых авиационных бомб на территории области.

Городские и областные власти ситуацию в регионе пока не комментировали.

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Удары КАБами по Харькову и области

Следует отметить, что российские войска уже не первый день наносят удары КАБами по Харькову и области.

Так, во время удара КАБами по Харькову 1 мая были повреждены десять частных домохозяйств на окраине города.

Одновременно с этим два удара пришлись по Золочеву, три – между селами Липцы и Веселое.

Удар КАБов по Харькову 30 апреля зафиксирован по территории гаражного кооператива в Киевском районе, второй удар – по Холодногорскому району.

Погиб 24-летний мужчина, который как раз находился на работе на одном из предприятий.

Еще девять человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 799-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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