Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что 10 июля была достигнута договоренность с Белым домом относительно редакции законопроекта о санкциях против России.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

Грэм согласовал с Белым домом законопроект о санкциях против РФ

По словам Линдси Грэма, он совместно с сенатором Ричардом Блюменталем и сенатором Джин Шахин работал над законопроектом таким образом, чтобы его могла поддержать администрация президента США.

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— Я рад сообщить, что примерно 30 минут назад мы достигли согласия с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом, – сообщил сенатор.

Он отметил, что после возвращения в Вашингтон вместе с сенатором Блюменталем они обратятся к лидерам Республиканской и Демократической партий, чтобы выяснить, “сможем ли мы найти время для продвижения этого пакета санкций против России”.

Грэм выразил уверенность, что это “предоставит президенту Дональду Трампу инструменты для содействия прекращению войны”.

— Есть определенные шаги, которые мы можем предпринять в сфере технологий, чтобы повысить боеспособность Украины и защитить ее от атак баллистическими ракетами. Если мы сделаем это, совместив с созданием инструментов для наказания тех стран, которые поддерживают Путина и зарабатывают на этой войне, то, на мой взгляд, у нас появится лучший шанс за последние пять лет, с тех пор как я приезжаю сюда, заставить Путина сесть за стол переговоров, – считает сенатор.

Он добавил, что после возвращения в США планирует провести переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также со странами, которые закупают дешевую российскую нефть и обходят санкции, чтобы убедить их содействовать прекращению войны.

— Тем странам, которые покупают дешевую российскую нефть и поддерживают Путина, – я знаю, кто вы: вы – одни из наших лучших друзей. Тем странам, которые покупают дешевый российский газ, чтобы поддержать Путина, – я знаю, кто вы: вы – одни из наших лучших друзей. Странам, которые обходят санкции, чтобы покупать российскую нефть и газ и перепродавать их с прибылью, – я знаю, кто вы, и вы – одни из наших лучших друзей, – заявил Грэм.

Законопроект был внесен в Сенат США 17 декабря 2025 года.

Напомним, в январе 2026 года Линдси Грэм сообщил, что после продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом получил одобрение двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук неоднократно обсуждали с Грэмом и Блюменталем продвижение законопроекта о санкциях против РФ.

Сейчас сенатор США Линдси Грэм находится с визитом в Украине. Сегодня он встретился с Владимиром Зеленским.

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