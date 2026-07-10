В Укрэнерго сообщили, какой будет ситуация со светом по всей Украине в субботу, 11 июля.

Графики отключения света 11 июля

В Укрэнерго заявили, что 11 июля со светом будут все потребители, поскольку применение мер ограничения не планируется.

В то же время в компании советуют перенести пользование мощными электроприборами на дневное время – с 10:00 до 15:00. Также в Укрэнерго просят потреблять электроэнергию рационально.

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Отметим, что утром 10 июля в компании заявили, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению.

Однако враг продолжает атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому на утро были обесточены в некоторых регионах, в частности — в Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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