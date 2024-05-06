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Валентина Летяк, редактор ленты

Со стороны Румынии на берегу Тисы снова нашли утопленника — ГПСУ

Тиса
Фото: Госпогранслужба

На Закарпатье на берегу Тисы обнаружили тело утопленника — уже седьмого с начала 2024 года именно на этом участке украинско-румынской границы.

25 утопленников — с начала большой войны

Об обнаружении тела мужчины на берегу реки со своей стороны сообщили румынские пограничники военнослужащих отдела пограничной службы Тячев.

Погибший примерно среднего возраста, имел признаки длительного пребывания в воде.

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Никаких документов при нем не нашли, поэтому правоохранители пытаются установить личность утопленника.

Тиса

Фото: ДПСУ

По данным ГПСУ, с начала 2024 года на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда с обеих сторон обнаружены тела семи мужчин, которые пытались незаконно переплыть Тису.

А с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины это уже 25-й случай обнаружения утопленников на речном участке границы.

В Госпогранслужбе призывают уклонистов, желающих незаконно пересечь границу, не рисковать своей жизнью и здоровьем, и напоминают, что глубина Тисы на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда иногда достигает 5 м и 80 м в ширину.

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Источник: Госпогранслужба
Госпогранслужба, за кордон, Мобилизация, Річка, Румунія, Смерть
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