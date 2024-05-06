Со стороны Румынии на берегу Тисы снова нашли утопленника — ГПСУ
На Закарпатье на берегу Тисы обнаружили тело утопленника — уже седьмого с начала 2024 года именно на этом участке украинско-румынской границы.
25 утопленников — с начала большой войны
Об обнаружении тела мужчины на берегу реки со своей стороны сообщили румынские пограничники военнослужащих отдела пограничной службы Тячев.
Погибший примерно среднего возраста, имел признаки длительного пребывания в воде.
Никаких документов при нем не нашли, поэтому правоохранители пытаются установить личность утопленника.
По данным ГПСУ, с начала 2024 года на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда с обеих сторон обнаружены тела семи мужчин, которые пытались незаконно переплыть Тису.
А с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины это уже 25-й случай обнаружения утопленников на речном участке границы.
В Госпогранслужбе призывают уклонистов, желающих незаконно пересечь границу, не рисковать своей жизнью и здоровьем, и напоминают, что глубина Тисы на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда иногда достигает 5 м и 80 м в ширину.